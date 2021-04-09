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Парламент Молдови вирішив розслідувати зникнення екссудді Чауса

Спеціальна комісія працюватиме два місяці.

Парламент Молдови вирішив розслідувати зникнення екссудді Чауса
Николай Чаус
Фото: www.facebook.com/ukrop.ukraine

Парламент Молдови створив слідчу комісію, яка повинна буде вивчити обставини викрадення українського екссудді Миколи Чауса.

Про це повідомляє місцеве видання NewsMaker.

За створення комісія проголосували депутати більшості, сформованої Партією соціалістів і платформою Pentru Moldova.

Комісія працюватиме 60 днів, до неї увійдуть дев'ять депутатів на чолі з Олександром Слусарем з "Платформи Гідність і правда" (DA).

Нагадаємо, що Чаус запам'ятався в Україні як підозрюваний у хабарництві суддя, який зберігав гроші у скляних банках. Його не змогли затримати через суддівський імунітет, тому він встиг виїхати з України і попросив політичного притулку в Молдові. Україна добивалася екстрадиції Чауса з 2017 року.

3 квітня Чауса викрали в центрі Кишинева. МВС Молдови повідомило, що за викраденням Чауса можуть стояти іноземці і що частина з них після цього виїхала з Молдови в Україну. Також міністр внутрішніх справ Молдови сказав, що підозрювані в організації викрадення листувалися українською мовою. 

Україна заперечила свою причетність до викрадення Чауса.

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