Суддю-втікача Чауса викрали в Молдові

У столиці Молдови Кишиневі викрали українського суддю Миколу Чауcа, оголошеного Інтерполом у міжнародний розшук за підозрою у хабарництві.

Про це 3 квітня розповів адвокат Чауса Юліан Балан. Інформацію підтвердили в поліції Кишинева, інформує молдовське видання newsmaker.

За словами адвоката, група невідомих озброєних чоловіків викрала суддю в центрі Кишинева.

"Важливе оголошення для адміністрації президента Молдови, генерального прокурора, служби інформації і безпеки та всіх силових структур: сьогодні, 3 квітня, в центрі Кишинева викрали мого клієнта, українського суддю Миколу Чауса, чиє клопотання про надання політичного притулку розглядає суд. Прошу всіх, хто володіє інформацією про це, повідомити поліції", - закликав адвокат, додавши, що те, що трапилося, змушує його "сумніватися в здатності держави захищати".

Прессекретар поліції Кишинева Наталя Статі підтвердила факт викрадення.

"Чоловіка у віці 54 років викрали троє людей. Інцидент стався біля житлового будинку в столичному секторі Центр. Поліцію сповістили о 13:15. Зараз органи слідства з'ясовують обставини того, що сталося, порушено кримінальну справу!, - розповіла вона.

Нагадаємо, що суддю-втікача Чауса 28 лютого 2017 року затримали в Молдові за запитом Генпрокуратури України. Його підозрюють в отриманні в серпні 2016 року $150 тис. хабара за умовний термін для 74-річної пенсіонерки, яка торгувала димедролом та іншими наркотичними речовинами. Отримані гроші суддя засунув у скляні банки, одну з яких встиг закопати.