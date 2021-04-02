Тупицький не прийшов на суд з обрання йому запобіжного заходу

Олександр Тупицький, указ про призначення якого на посаду судді Конституційного Суду скасовано, не прийшов на засідання суду, який мав обрати йому запобіжний захід.

У зв’язку із цим Печерський районний суд Києва відклав розгляд до 7 квітня, інформує "Інтерфакс-Україна".

"Засідання перенесено на 7 квітня, оскільки Тупицький не прийшов", - повідомили агентству в Офісі генерального прокурора України.

В Офісі генпрокурора уточнили, що запобіжний захід обиратимуть у справі, в рамках якої Тупицькому було повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних злочинів проти правосуддя, передбачених ч. 2 ст. 384, ст. 386 КК України (завідомо неправдиві свідчення, поєднані зі штучним створенням доказів захисту, підкуп свідка з метою відмови від надання свідчень).

Слідство у своєму клопотанні просить суд узяти Тупицького під заставу в сумі 45 тис. 400 грн (20 прожиткових мінімумів для працездатних осіб - максимальний розмір застави, передбачений статтею КПК для нетяжких злочинів) та особисті зобов'язання, серед яких - не відлучатися з населеного пункту, в якому проживає, без дозволу слідчого, утримуватися від спілкування зі свідками та співробітниками секретаріату КС, не відвідувати приміщення і будівлю КС, здати на зберігання документи для виїзду за кордон.

При цьому в Офісі генпрокурора наголосили, що застава із зобов'язаннями - не найсуворіший запобіжний захід, передбачений КПК, і може бути змінений, якщо підозрюваний не "перегляне свого ставлення до виконання процесуальних зобов'язань".

Нагадаємо, 21 грудня минулого року "Схеми" опублікували розмову Тупицького, яка свідчить про його причетність до суддівського шахрайства. У розслідуванні журналістів зазначається, що в жовтні 2018 року слідчі Генпрокуратури записували розмови Тупицького в рамках кримінальної справи щодо ексголови Вищого господарського суду Віктора Татькова, який перебуває в розшуку. Тупицький, який на той момент був заступником голови КСУ, покликав на зустріч у кафе свого знайомого, донецького бізнесмена Владислава Дрегера, який тоді вже співпрацював з правоохоронцями та здійснив запис цієї розмови.

Як випливає із запису, Тупицький намагався переконати Дрегера не свідчити правоохоронцям про його роль у подіях навколо Зуївського енергомеханічного заводу (м. Зугрес), у заволодінні яким наразі підозрюється Татьков. Представник президента у КС зазначав, що "Плівки Тупицького" є підставою для його відсторонення.

28 грудня Офіс генпрокурора викликав Тупицького для вручення підозри, однак голова КСУ не прийшов "через поважну причину". Після цього Офіс генпрокурора надіслав підозру Тупицькому поштою.

29 грудня президент Володимир Зеленський підписав указ про відсторонення Тупицького від посади судді КСУ на два місяці, а в лютому продовжив його ще на місяць.

27 березня Зеленський скасував укази про призначення суддями КСУ Тупицького та Касмініна.