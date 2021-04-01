Їм загрожує до 12 років ув’язнення.

Головне управління внутрішньої безпеки Служби безпеки України забезпечило оперативний супровід розслідування справи щодо працівника прокуратури та співробітника СБУ. Вони обвинувачуються у фальсифікації кримінального провадження, інформує пресцентр спецслужби.

За даними слідства, зловмисники вимагали 100 тис. доларів США від банківського працівника за нібито виявлені кримінальні порушення. За цю суму спільники обіцяли приховати інформацію про розпочате "розслідування" і не оприлюднювати дані, що можуть негативно вплинути на репутацію банку.

Правоохоронці затримали прокурора однієї із Київських місцевих прокуратур у приміщенні банку відразу після отримання коштів. Згодом було викрито і його спільника.

Прокурор та співробітник СБУ обвинувачуються у завідомо неправдивому повідомленні про вчинення кримінального правопорушення, поєднаному зі штучним створенням доказів обвинувачення, складанні завідомо підроблених офіційних документів, а також закінченому замаху на шахрайство, вчиненому за попередньою змовою групою осіб в особливо великому розмірі за ч. 1 ст. 366, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 383, ч. 2 ст. 15, ч. 4 ст. 190 Кримінального кодексу України.

Співробітнику СБУ також інкримінують розголошення даних досудового розслідування (ч. 2 ст. 387 КК України). У разі доведення вини їм загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 12 років.