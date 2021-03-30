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ВАКС закрив справу проти помічника Гримчака у зв’язку зі смертю обвинуваченого

Повний текст ухвали буде оголошено 5 квітня.

ВАКС закрив справу проти помічника Гримчака у зв’язку зі смертю обвинуваченого
Фото: facebook/Вищий антикорупційний суд

У вівторок, 30 березня, колегія суддів Вищого антикорупційного суду постановила закрити кримінальне провадження щодо обвинувачення Ігоря Овіденко, помічника колишнього заступника міністра з питань тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб Юрія Гримчака.

Про це повідомила пресслужба ВАКС.

Провадження закрили на підставі п. 5 ч. 1 ст. 284 КПК України - у зв’язку зі смертю обвинуваченого.

Повний текст ухвали буде оголошено 5 квітня 2021 року о 13:30 хв.

Нагадаємо, Гримчака і брата його дружини Ігоря Овдієнка затримали 14 серпня 2019 року у справі про вимагання $1,1 мільйона хабарів за нібито сприяння в ухваленні рішень особами, уповноваженими на виконання функцій держави. Їм інкримінували злочин за статтею про шахрайство. Перед затриманням вдома у заступника міністра пройшов обшук.

15 серпня 2019-го Гримчаку та Овдієнку оголосили підозру.

У грудні минушлого року спочатку з-під варти звільнили Овдієнка, а пізніше - після зменшення втричі застави - звільнили і Гримчака під особисте зобов'язання. Він мав носити електронний браслет, здати закордонний паспорт і перебувати під нічним арештом. У лютому минулого року Гримчак повідомив, що термін його носіння закінчився.

Гримчак був заступником міністра з питань тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб України з 10 березня 2017 року по 4 вересня 2019 року. Його звільнили вже після затримання.

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