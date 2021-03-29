Російський суд призначив пенсіонерці з Севастополя 12 років колонії за "державну зраду" на користь України

Окупаційний російський суд визнав пенсіонерку з Севастополя Галину Довгополу винною у державній зраді - жінка начебто передавала українській розвідці секретні відомості про Чорноморський флот. Їй призначили покарання у вигляді 12 років виправної колонії загального режиму, повідомляє ТАСС.

Рішення було прийнято Севастопольським міським судом, який контролюється російською владою.

Вирок може бути оскаржено в апеляції.

Нагадаємо, що Галину Довгополу затримало ФСБ Росії у листопаді 2019 році. ФСБ Росії звинуватила жінку в тому, що її нібито "завербували українські спецслужби" і вона "за завданням Головного управління розвідки цілеспрямовано здійснювала збір секретних відомостей військового характеру".

Жінці інкримінували ст. 275 російського Кримінального кодексу, яка передбачає безальтернативне покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 12 до 20 років.

Правозахисники пізніше встановили, що затриманій було 64 роки.

Севастополь перебуває під російською окупацією з початку 2014 року. Українські жителі міста автоматично отримали російське громадянство.