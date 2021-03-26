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Зеленський ввів у дію ухвалене РНБО рішення щодо надрокористування

Відповідний указ оприлюднений на сайті голови держави.

Зеленський ввів у дію ухвалене РНБО рішення щодо надрокористування
Володимир Зеленський
Фото: president.gov.ua

Президент України Володимир Зеленський підписав указ №122/202,яким ввів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони України від 19 березня 2021 року "Щодо стану справ у сфері надрокористування"

Документ оприлюднено на сайті голови держави.

Контроль за виконанням рішення РНБО покладено на Секретаря Ради національної безпеки і оборони України Олексія Данілова.

Указ набирає чинності з дня його опублікування.

Нагадаємо, 19 березня Рада національної безпеки та оборони (РНБО) запровадила максимальні санкції щодо 19 компаній, що володіють ліцензіями на використання надр.

За словами секретаря РНБО, Конституція передбачає, що надра належать українському народу. Однак аудит показав, що переважно наші надра належать "народові", який "мешкає чи то на Віргінських островах, чи то на інших острівних державах".

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