"Росія залишається воєнним противником України": Зеленський увів у дію Стратегію безпеки

Президент Володимир Зеленський видав указ, яким ввів в дію рішення Ради національної безпеки і оборони (РНБО) України від 25 березня 2021 року "Про Стратегію воєнної безпеки України".

Відповідний указ №121 / 2021 від 25 березня опубліковано на сайті глави держави.

Згідно з документом, головною метою Стратегії воєнної безпеки України є завчасно підготовлена та всебічно забезпечена всеохоплююча оборона України на засадах стримування, стійкості та взаємодії, що забезпечує воєнну безпеку, суверенітет і територіальну цілісність держави відповідно до Конституції України та в межах державного кордону України, сприяє інтеграції України в євроатлантичний безпековий простір та набуттю членства в НАТО, передбачає активну участь у міжнародних операціях з підтримання миру і безпеки.

"На національному рівні Російська Федерація залишається воєнним противником України, який здійснює збройну агресію проти України, тимчасово окупував територію Автономної Республіки Крим та міста Севастополь, території у Донецькій та Луганській областях, системно застосовує воєнні, політичні, економічні, інформаційно-психологічні, космічні, кібер- та інші засоби, що загрожують незалежності, державному суверенітету і територіальній цілісності України", - йдеться у стратегії.

Нагадаємо, 24 березня Володимир Зеленський видав указ, яким увів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони України від 11 березня 2021 року «Про Стратегію деокупації та реінтеграції тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим та міста Севастополя».