У Києві на Осокорках, на березі озера Небреж, близько 20-ти великих вантажівок висипали на узбережжі будівельне сміття та грунт і бульдозерами згортали це в озеро.

Про це повідомляє рух "Чесно".

"Ми вважаємо, що це - провокативні дії, які зараз проводить забудовник "Столиця груп". Прикриваючись довірителем банку "Аркада", вона намагається продовжити договори оренди на 176 га парку Осокорки", - розповів захисник Екопарку Осокорки Максим Стравинський

Наразі на місці працює поліція, та слідчо-оперативна група, яка збирає дані, а також, представники СБУ та дарницького благоустрою.

"Жодних документів не показують, пояснень ніхто не надає. Важка техніка йде через аварійний колектор, створюючи загрозу стратегічному об’єкту, через що на місце прибули представники СБУ. Після того, як поліція зафіксувала перший інцидент, але вантажівки знову почали вивозити будівельне сміття на озеро", - повідомляє "Чесно".

Фото: facebook.com/chesno.kyiv

Нагадаємо, конфлікт навколо "Аркади" пов'язаний зі скандальним житловим комплексом "Патріотика на озерах". У 2005 році місто виділило під будівництво ділянку на південно-східній околиці поблизу озера Небреж, зараз ним володіє ТОВ "Контактбудсервіс". Забудовник, банк "Аркада", хоче звести на цій ділянці один із найбільший у Києві житлових комплексів – 43 будинки на 24–27 поверхів. Місцеві жителі виступають проти будівництва й за облаштування на озерах ландшафтного парку "Екопарк Осокорки".

Під тиском протестувальників будівництво було заблоковано. У відповідь забудовник зупинив будівництво інших ЖК – "Еврика" й "Патріотика".

Переговори між мерією та "Аркада" досі ні до чого не призвели. КМДА вимагає скорегувати проєкт будівництва "Патріотики на озерах" і винести його на обговорення містобудівної ради. Забудовник стверджує, що вже змінив проєкт, збільшивши площу зелених зон і знизивши щільність житлової забудови, але не хоче передавати його на містобудівну раду.

29 травня минулого року мер Віталій Кличко заявив, що попросить правоохоронні органи втрутитися в ситуацію й дати правову оцінку діям забудовника.