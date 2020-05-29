Фото: Александр Рудоманов

Около 700 нвесторов трех жилых комплексов компании "Аркада-Строительство" частично перекрыли улицу Крещатик в знак протеста против заморозки строительных работ.

Акция началась в 9 часов утра возле главного офиса банка "Аркада". Потом участники акции перешли к Офису президента, а затем перекрыли две полосы Крещатика возле Киевгорадминистрации.

Как сообщает корреспондент LB.ua, инвесторы требуют, чтобы "Аркада" возобновила строительство домов, а власть Киева не мешала и ускорила введение в эксплуатацию уже построенных домов.

Фото: Александр Рудоманов

Фото: Александр Рудоманов

Фото: Александр Рудоманов

Фото: Александр Рудоманов

Фото: Александр Рудоманов

Фото: Александр Рудоманов

Конфликт вокруг "Аркады" связан со скандальным жилым комплексом "Патриотика на озерах". В 2005 году город выделил под строительство участок на юго-восточной окраине возле озера Небреж, сейчас им владеет ООО "Контактбудсервис". Застройщик, банк "Аркада", хочет возвести на этом участке один из крупнейший в Киеве жилых комплексов - 43 дома на 24-27 этажей. Местные жители выступают против стройки и за обустройство на озерах ландшафтного парка "Экопарк Осокорки".

Под давлением протестующих строительство было заблокировано. В ответ застройщик остановил строительство и других ЖК - "Эврика" и "Патриотика".

Переговоры между мэрией и "Аркадой" до сих пор ни к чему не привели. КГГА требует скорректировать проект строительства "Патриотики на озерах" и вынести его на обсуждение градостроительного совета. Застройщик утверждает, что уже изменил проект, увеличив площадь зеленых зон и снизив плотность жилой застройки, но не хочет передавать его на градсовет.

29 мая мэр Виталий Кличко заявил, что попросит правоохранительные органы вмешаться в ситуацию и дать правовую оценку действиям застройщика.