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В больнице скорой помощи Киева вспышка коронавируса среди медиков (обновлено)

На обсервации находится 21 человек. Руководство утверждает, что меньше десяти.

В больнице скорой помощи Киева вспышка коронавируса среди медиков (обновлено)
Фото: Макс Требухов

В Киевской городской больнице скорой помощи произошла вспышка коронавируса. Об этом LB.ua рассказали врачи, которые работают в больнице.

"Тесты подтвердили коронавирус у 21 медработника. Причем тесты ПЦР я, как и другие коллеги, делал самостоятельно, потому что в больнице добиться проведения теста невозможно", – рассказал один из собеседников, у которого подтвердился коронавирус, и который попросил не называть его имя.

Пациенты, по его словам, тоже болеют.

Больница скорой помощи не относится к опорным по коронавирусу.

"Вообще у нас не должны лежать больные с коронавирусом. Но бывает так, что человек поступил с чем-то другим, а коронавирус обнаружился потом или он уже в больнице заболел пневмонией. Скорее всего, мы имеем дело с внутрибольничной инфекцией. Инфекционисты приходят к больным, но ПЦР-тесты не назначают, только экспресс, а они отрицательные. Сотрудники просили не раз сделать ПЦР, но нам отвечали, что нет показаний. Проще поехать куда-то и сделать за деньги", – рассказал врач.

Защитными средствами медработники, по его словам, также обеспечивают себя самостоятельно: "Я покупал себе сам защитные костюмы, маски и защитный экран".

Информацию о том, что в Киевской больнице вспышка коронавируса, подтвердил LB.ua и другой сотрудник БСП. Он сказал, что большинство больных – из терапевтического отделения и травматологии.

"Сегодня в травматологическом отделении протестировали тех, кто смог доехать на работу, – около 30 человек. Мы понимаем, что большинство сотрудников были в контакте с теми, кто заболел и, соответственно, коллектив начинает очень сильно волноваться. Потому что пока результаты анализов придут, люди же общаются между собой. Сегодня ты здоровый, а завтра “получил” вирус от коллеги", - рассказал он.

Руководство больницы в коментарии LB.ua опровергло информацию о 21-ом заболевшем.

"Нет 20 больных медработников. Есть те, кто находится на самоизоляции. Это точно меньше 10 людей. Один кардиолог лежит в Александровской больнице. ПЦР-тесты делают тем, кому это нужно, проблем с тестированием нет", – сказал главврач Александр Ткаченко.

Обновление 18:45. На сайте больницы опубликовали заявление, в котором сообщили, что с диагнозом коронавирус госпитализированы четыре сотрудника Киевской городской больницы скорой помощи, в том числе врач-кардиолог и санитарка.

Еще 16 сотрудников больницы, которые работают в отделениях травматологии, политравмы и кардиологии, находятся в самоизоляции. У некоторых коронавирус подтвержден, но они не имеют клинических симптомов.

"Отделение кардиологии, где произошла вспышка болезни, сейчас закрыто, в нем провели санитарную дезинфекцию", - говорится в заявлении больницы.

Сообщается также, что если у пациента, доставленного в больницу, обнаруживают коронавирус, он помещается в отдельную зону, где он лечится по диагнозу, из-за которого был доставлен. После этого его перенаправляют в профильное инфекционное медицинское учреждение.

Наталія ШимківНаталія Шимків
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