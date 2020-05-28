Фонд Порошенко начал доставлять в регионы ИФА-тесты для определения наличия антител к COVID-19

В Украину доставлены 43 тысячи высококачественных ИФА-тестов для определения наличия антител к COVID-19, которые Фонд Порошенко с волонтерами уже передают в медучреждения. Тесты производства швейцарской корпорации La Roche, которая является одним из мировых лидеров в сфере биотехнологий, будут отправлены в первую очередь в регионы, где зафиксировано наибольшее количество инфицированных. Об этом сообщает пресс-служба партии "Европейская солидарность".

В дальнейшем широкомасштабное тестирование запланировано и в других регионах Украины.

Швейцарские ИФА-тесты La Roche имеют высокую специфичность (99.2%) и 100% чувствительность к коронавирусу.

"Благодаря масштабному тестированию можно выявить потенциальных доноров плазмы крови. Плазма тех, кто переболел, может быть использована для лечения тяжелобольных коронавирусом. А создание препаратов из такой плазмы является одним из наиболее перспективных направлений в разработке лекарств против коронавируса, и сейчас является глобальным трендом", - говорится в сообщении.

Тестирование будет осуществляться бесплатно. В первую очередь тестировать будут категории граждан, которые находятся в группе риска, в том числе медицинских работников и членов их семей, граждан из уязвимых категорий, потенциальных доноров плазмы крови.