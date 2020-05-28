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За сутки в Украине зафиксировано 477 новых случаев COVID-19

Всего в стране 22 382 лабораторно подтвержденных случая заболевания, 8439 человек выздоровели.

За сутки в Украине зафиксировано 477 новых случаев COVID-19
Фото: facebook/Чернівецька обласна державна адміністрація

По состоянию на утро 28 мая в Украине зафиксировано 22 382 лабораторно подтвержденных случая COVID-19, из них 669 - летальных, 8439 пациентов выздоровели.

Об этом сообщает Министерство здравоохранения.

Отмечается, что з прошедшие сутки зафиксировано 477 новых случаев заболевания.

Статистика по регионам:

Винницкая область - 947 случаев;

Волынская область - 851 случай;

Днепропетровская область - 920 случаев;

Донецкая область - 158 случаев;

Житомирская область - 673 случая;

Закарпатская область - 1124 случая;

Запорожская область - 425 случаев;

Ивано-Франковская область - 1339 случаев;

Кировоградская область - 495 случаев;

Киев - 2793 случая;

Киевская область - 1517 случаев;

Львовская область - 1513 случаев;

Луганская область - 45 случаев;

Николаевская область - 282 случая;

Одесская область - 861 случай;

Полтавская область - 268 случаев;

Ровенская область - 1588 случаев;

Сумская область - 166 случаев;

Тернопольская область - 1131 случай;

Харьковская область - 981 случай;

Херсонская область - 177 случаев;

Хмельницкая область - 386 случаев;

Черновицкая область - 3201 случай;

Черкасская область - 401 случай;

Черниговская область - 140 случаев.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Напомним, главный санитарный врач Виктор Ляшко заявил, что Украине удастся избежать второй волны заболеваемости COVID-19 при условии, если коронавирус потеряет свою агрессивность и в случае разработки вакцины, массовых прививок и формирования коллективного иммунитета на уровне 95% населения страны.

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