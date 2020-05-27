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Кличко: ТРЦ и отели в Киеве заработают с 30 мая

Рестораны при отелях смогут работать только на обслуживание номеров или на вынос. 

Кличко: ТРЦ и отели в Киеве заработают с 30 мая
ТРЦ "Ocean Plaza"
Фото: flickr.com

В Киеве с субботы, 30 мая, откроются ТРЦ без работы развлекательных зон и с соблюдением санитарных норм и регламентов. Об этом на брифинге сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

"Также с 30 мая могут начать работу и отели, кроме хостелов. Для отелей прописаны четкие требования, которых они должны придерживаться - температурный скрининг сотрудников и гостей, масочный режим вне номеров. Разрешается одновременное пребывание посетителей в вестибюле из расчета один человек на 10 кв. м площади помещения", - уточнил он.

Рестораны в отелях пока будут работать тоько на вынос и обслуживание в номерах. Решение о работе ресторанов и кафе комиссия по чрезвычайным ситуациям примет отдельно.

Напомним, 19 мая в КГГА сообщили, что торгово-развлекательные центры в Киеве откроются после возобновления работы метрополитена и при соблюдении существующих ограничений. Метро в Киеве запустили с 25 мая. 

Ранее сообщалось, что ТРЦ в Киеве откроют на втором этапе смягчения карантина. На первом этапе Киев открыл непродовольственные магазины, парикмахерские, парки и скверы.

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