В Украине подтвердили еще 321 новый случай заболевания коронавирусом

При этом вылечились еще 420 человек.

За 26 мая количество заболевших коронавирусом в Украине выросло на 321. Общее число подтвержденных случаев составило 21 905.

Умерли 658 человек (14 за сутки), выздоровели - 7995 (420 за сутки). Количество активных больных, по данным Системы мониторинга эпидемии коронавируса Аппарата СНБО, составляет 13 252. Подозрения на заболевание имеют 54 885 человек.

Больше всего случаев за сутки обнаружили в Черновицкой области - 43. Всего там заболели 3 144 человека, еще один человек умер, 26 вылечились.

В Ровенской области подтвердили 29 новых случаев заражения, общее число - 1514. Зарегистрировано 34 летальных исхода и 701 случай выздоровления.

В Киеве заболели 29 человек, всего - 2739. За сутки умерли трое, выздоровели - 49. Общее количество летальных исходов - 64, вылечившихся - 442.

В Киевской области заболели 1474 человека, умерли за все время 30, выздоровели - 322.

Напомним, в ВОЗ заявили, что мир достиг только середины первой волны пандемии коронавируса COVID-19. Возможная вторая волна эпидемии может совпасть с сезонным гриппом.

Главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко заявил, что Украине удастся избежать второй волны заболеваемости COVID-19 при условии, если коронавирус потеряет свою агрессивность и в случае разработки вакцины, массовых прививок и формирования коллективного иммунитета на уровне 95% населения страны.