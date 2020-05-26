За сутки в Украине зафиксировано 339 новых случая COVID-19

По состоянию на утро 26 мая в Украине зафиксировано 21584 лабораторно подтвержденных случая коронавирусной болезни COVID-19, из них 644 - летальных.
Об этом сообщает Министерство здравоохранения.
Отмечается, что за сутки зафиксировано 339 новых случаев. 7575 пациентов выздоровели.
Статистика по регионам:
Винницкая область - 910 случаев;
Волынская область - 805 случаев;
Днепропетровская область - 895 случаев;
Донецкая область - 155 случаев;
Житомирская область - 647 случаев;
Закарпатская область - 1092 случая;
Запорожская область - 416 случаев;
Ивано-Франковская область - 1306 случаев;
Кировоградская область - 482 случая;
Киев - 2710 случаев;
Киевская область - 1458 случаев;
Львовская область - 1405 случаев;
Луганская область - 44 случая;
Николаевская область - 281 случай;
Одесская область - 842 случая;
Полтавская область - 267 случаев;
Ровенская область - 1475 случаев;
Сумская область - 166 случаев;
Тернопольская область - 1124 случая;
Харьковская область - 930 случаев;
Херсонская область - 177 случаев;
Хмельницкая область - 370 случаев;
Черновицкая область - 3101 случай;
Черкасская область - 392 случая;
Черниговская область - 134 случая.
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
Напомним, с 22 мая в Украине введен так называемый адаптивный карантин, который разрешает регионам с благоприятной эпидемической ситуацией вводить послабления противоэпидемических мер.
Для этого регион должен одновременно отвечать трем признакам:
- Инцидентность (недельное количество случаев COVID-19) должна быть меньше 12 человек на 100 тысяч населения;
- Загруженность кроватей в больницах, выбранных для госпитализации пациентов с COVID-19, - меньше 50%;
- Количество тестирований методом ПЦР и ИФА должно быть больше 12 на 100 тысяч населения за последние семь дней.