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За сутки в Украине зафиксировано 339 новых случая COVID-19

Всего в стране 21584 лабораторно подтвержденных случая коронавирусной болезни.

За сутки в Украине зафиксировано 339 новых случая COVID-19
Фото: facebook.com/koda.gov.ua

По состоянию на утро 26 мая в Украине зафиксировано 21584 лабораторно подтвержденных случая коронавирусной болезни COVID-19, из них 644 - летальных.

Об этом сообщает Министерство здравоохранения.

Отмечается, что за сутки зафиксировано 339 новых случаев. 7575 пациентов выздоровели.

Статистика по регионам:

Винницкая область - 910 случаев;

Волынская область - 805 случаев;

Днепропетровская область - 895 случаев;

Донецкая область - 155 случаев;

Житомирская область - 647 случаев;

Закарпатская область - 1092 случая;

Запорожская область - 416 случаев;

Ивано-Франковская область - 1306 случаев;

Кировоградская область - 482 случая;

Киев - 2710 случаев;

Киевская область - 1458 случаев;

Львовская область - 1405 случаев;

Луганская область - 44 случая;

Николаевская область - 281 случай;

Одесская область - 842 случая;

Полтавская область - 267 случаев;

Ровенская область - 1475 случаев;

Сумская область - 166 случаев;

Тернопольская область - 1124 случая;

Харьковская область - 930 случаев;

Херсонская область - 177 случаев;

Хмельницкая область - 370 случаев;

Черновицкая область - 3101 случай;

Черкасская область - 392 случая;

Черниговская область - 134 случая.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Напомним, с 22 мая в Украине введен так называемый адаптивный карантин, который разрешает регионам с благоприятной эпидемической ситуацией вводить послабления противоэпидемических мер.

Для этого регион должен одновременно отвечать трем признакам:

  1. Инцидентность (недельное количество случаев COVID-19) должна быть меньше 12 человек на 100 тысяч населения;
  2. Загруженность кроватей в больницах, выбранных для госпитализации пациентов с COVID-19, - меньше 50%;
  3. Количество тестирований методом ПЦР и ИФА должно быть больше 12 на 100 тысяч населения за последние семь дней.
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