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Одессит обжаловал признание COVID-19 особо опасной болезнью

Подготовительное заседание назначили на 6 июня.

Одессит обжаловал признание COVID-19 особо опасной болезнью
Фото: facebook/Олександрівська клінічна лікарня м. Києва

Житель Одессы обжаловал приказ Министерства здравоохранения о внесении COVID-19 в список особо опасных инфекционных болезней.

Об этом сообщила пресс-служба Окружного административного суда Киева, который будет рассматривать иск. Подготовительное заседание назначили на 6 июня.

Истец просит отменить приказ и истребовать у министерства все документы, на основании которых он был издан.

Приказ Минздрава №521 от 25 февраля 2020 года включил COVID-19 в один ряд с чумой, холерой, оспой, бешенством и еще 34 особо опасными инфекционными болезнями.

COVID-19 – заболевание, вызванное последним из открытых вирусов семейства коронавирусов. До вспышки инфекции в Ухане, Китай, в декабре 2019 года о новом вирусе и вызываемом им заболевании известно не было. Первичная вспышка COVID-19 переросла в пандемию, охватившую многие страны мира, в том числе Украину.

Большинство заболевших (около 80%) выздоравливают спонтанно без необходимости в госпитализации. Но примерно в одном из пяти случаев заболевание COVID-19 протекает в тяжелой форме с развитием дыхательной недостаточности. У пожилых людей, а также лиц с сопутствующими заболеваниями, например гипертонией, заболеваниями сердца или легких, диабетом или раком, вероятность тяжелого течения заболевания выше.

Больше 345 тысяч человек, заразившихся новым коронавирусом, умерли.

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