Во Львове от COVID-19 умерла врач-анестезиолог областной больницы

С начала мая женщина находилась на лечении, но ее состояние ухудшилось.

Врач-анестезиолог Львовской областной клинической больницы умерла от коронавируса COVID-19.

Об этом сообщается на странице медучреждения в фейсбуке.

"COVID-19 - враг, который уносит жизни. Сегодня не стало нашей коллеги -врача анестезиолога Федоришин Ирины Михайловны. В ЛОКБ она работала более 37 лет. Ей было 64 года", - говорится в сообщении.

Отмечается, что женщина с начала мая находилась на лечении в областной инфекционной больнице, но позже ее состояние ухудшилось. Она была переведена в реанимационное отделение и подключена к аппарату искусственной вентиляции легких (ИВЛ). Однако, спасти ее жизнь не удалось.

Напомним, ранее во Львове медикам больницы скорой помощи начали делать тесты на антитела к коронавирусу.