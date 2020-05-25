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Во Львове медикам больницы скорой помощи начали делать тесты на антитела к коронавирусу

ИФА-тесты позволяют определить, болел ли человек COVID-19.

Во Львове медикам больницы скорой помощи начали делать тесты на антитела к коронавирусу
Фото: День

Медикам Львовской городской клинической больнице скорой медицинской помощи начали делать ИФА-тестирование (иммуноферментный анализ) на определение антител к COVID-19. Об этом сообщила пресс-служба горсовета Львова.

"Мы начали новый вид тестирования - тестирование на антитела. Начинаем это в нашей больнице скорой помощи с врачей. Это тестирование могут делать все лаборатории города Львова, и это даст возможность понять, есть ли антитела, насколько есть сопротивляемость организма к этой бацилле. И даже можем понять, переболели ли уже когда-то COVID-19 и даже этого не знаете. Фактически, делаем то, что в мире уже начали делать, и мы первыми в Львове идем этой дорогой", - сказал мэр Львова Андрей Садовый.

По его словам, таким образом можно будет понять, какой процент жителей города переболел коронавирусом.

Напомним, что 19 мая в Украине вступил в силу закон о массовом тестировании на коронавирус. Он будет действовать в течение карантина и ограничительных мер и предусматривает обязательное тестирование всех, кто обращается за медпомощью или контактировал с больными. Тестирование на COVID-19 будет проводиться не только известным методом полимеразной цепной реакции (ПЦР), но и с помощью метода иммуноферментного анализа. ИФА-тестирование делают в лабораториях и, в отличие от экспресс-тестов, оно является более точным в своих результатах.

Массовое тестирование регионов позволит понять, где люди уже успели переболеть коронавируса, даже бессимптомно, и подготовить страну ко второй волне, которую ожидают на осень этого года.

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