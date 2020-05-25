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В Украине подтвердили еще 259 случаев заболевания COVID-19

Общее количество заболевших превысило 21 000. 

В Украине подтвердили еще 259 случаев заболевания COVID-19
Фото: facebook/Максим Куций

В Украине за минувшие сутки подтвердили еще 259 новых случаев заболевания коронавирусом. Общее количество заболевших составило  21 245.

За все время пандемии выздоровели 7234 пациента (126 за сутки), умерли - 623 (6 за сутки). Заболевание подозревают у 53 011 человек, сообщили в Telegram Минздрава.

За сутки самое большое количество заболевших обнаружили в Черновицкой области (55), Киеве (29), Киевской области (17) и Ровенской области (17).

Статистика по регионам:

  • Винницкая область - 892 
  • Волынская область - 783 
  • Днепропетровская область - 875
  • Донецкая область - 148 
  • Житомирская область - 641 
  • Закарпатская область - 1082 
  • Запорожская область - 415 
  • Ивано-Франковская область - 1281
  • Кировоградская область - 478
  • Киев - 2652
  • Киевская область - 1437
  • Львовская область - 1360
  • Луганская область - 43
  • Николаевская область - 281
  • Одесская область - 832
  • Полтавская область - 266
  • Ровенская область - 1434
  • Сумская область - 166
  • Тернопольская область - 1121
  • Харьковская область - 912
  • Херсонская область - 177
  • Хмельницкая область - 364
  • Черновицкая область - 3083
  • Черниговская область - 131

Сообщается, что с 25 мая ослабился карантин в Киеве, Винницкой области, Житомирской, Запорожской, Ивано-Франковской, Кировоградской, Николаевской, Одесской, Полтавской, Сумской, Тернопольской, Харьковской, Херсонской, Хмельницкой, Черкасской и Черниговской областях. Ослабления касаются работы общественного транспорта и детских садиков.

В Волынской, Днепропетровской, Донецкой, Закарпатской, Киевской, Луганской, Львовской, Ровенской и Черновицкой областях остались предыдущие условия карантина. 

Напомним, что Министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что пока ожидаемого снижения уровня заболеваемости коронавирусом в Украине не происходит.

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