В Украине подтвердили еще 259 случаев заболевания COVID-19

В Украине за минувшие сутки подтвердили еще 259 новых случаев заболевания коронавирусом. Общее количество заболевших составило 21 245.
За все время пандемии выздоровели 7234 пациента (126 за сутки), умерли - 623 (6 за сутки). Заболевание подозревают у 53 011 человек, сообщили в Telegram Минздрава.
За сутки самое большое количество заболевших обнаружили в Черновицкой области (55), Киеве (29), Киевской области (17) и Ровенской области (17).
Статистика по регионам:
- Винницкая область - 892
- Волынская область - 783
- Днепропетровская область - 875
- Донецкая область - 148
- Житомирская область - 641
- Закарпатская область - 1082
- Запорожская область - 415
- Ивано-Франковская область - 1281
- Кировоградская область - 478
- Киев - 2652
- Киевская область - 1437
- Львовская область - 1360
- Луганская область - 43
- Николаевская область - 281
- Одесская область - 832
- Полтавская область - 266
- Ровенская область - 1434
- Сумская область - 166
- Тернопольская область - 1121
- Харьковская область - 912
- Херсонская область - 177
- Хмельницкая область - 364
- Черновицкая область - 3083
- Черниговская область - 131
Сообщается, что с 25 мая ослабился карантин в Киеве, Винницкой области, Житомирской, Запорожской, Ивано-Франковской, Кировоградской, Николаевской, Одесской, Полтавской, Сумской, Тернопольской, Харьковской, Херсонской, Хмельницкой, Черкасской и Черниговской областях. Ослабления касаются работы общественного транспорта и детских садиков.
В Волынской, Днепропетровской, Донецкой, Закарпатской, Киевской, Луганской, Львовской, Ровенской и Черновицкой областях остались предыдущие условия карантина.
Напомним, что Министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что пока ожидаемого снижения уровня заболеваемости коронавирусом в Украине не происходит.