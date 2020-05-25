В Украине подтвердили еще 259 случаев заболевания COVID-19

В Украине за минувшие сутки подтвердили еще 259 новых случаев заболевания коронавирусом. Общее количество заболевших составило 21 245.

За все время пандемии выздоровели 7234 пациента (126 за сутки), умерли - 623 (6 за сутки). Заболевание подозревают у 53 011 человек, сообщили в Telegram Минздрава.

За сутки самое большое количество заболевших обнаружили в Черновицкой области (55), Киеве (29), Киевской области (17) и Ровенской области (17).

Статистика по регионам:

Винницкая область - 892

Волынская область - 783

Днепропетровская область - 875

Донецкая область - 148

Житомирская область - 641

Закарпатская область - 1082

Запорожская область - 415

Ивано-Франковская область - 1281

Кировоградская область - 478

Киев - 2652

Киевская область - 1437

Львовская область - 1360

Луганская область - 43

Николаевская область - 281

Одесская область - 832

Полтавская область - 266

Ровенская область - 1434

Сумская область - 166

Тернопольская область - 1121

Харьковская область - 912

Херсонская область - 177

Хмельницкая область - 364

Черновицкая область - 3083

Черниговская область - 131

Сообщается, что с 25 мая ослабился карантин в Киеве, Винницкой области, Житомирской, Запорожской, Ивано-Франковской, Кировоградской, Николаевской, Одесской, Полтавской, Сумской, Тернопольской, Харьковской, Херсонской, Хмельницкой, Черкасской и Черниговской областях. Ослабления касаются работы общественного транспорта и детских садиков.

В Волынской, Днепропетровской, Донецкой, Закарпатской, Киевской, Луганской, Львовской, Ровенской и Черновицкой областях остались предыдущие условия карантина.

Напомним, что Министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что пока ожидаемого снижения уровня заболеваемости коронавирусом в Украине не происходит.