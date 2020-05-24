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Ожидаемого спада эпидемии в Украине нет, - Степанов

Министр считает, что средствами защиты украинцам придется пользоваться еще длительное время.

Ожидаемого спада эпидемии в Украине нет, - Степанов
Фото: facebook/Чернівецька обласна державна адміністрація

Министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что пока ожидаемого снижения уровня заболеваемости коронавирусом в Украине не происходит. Об этом он сказал во время брифинга в воскресенье.

"К сожалению, сейчас в стране нет резкого снижения заболеваемости. Мы видим уже в течение месяца, что мы колеблемся в одних и тех же рамках - от 350 до 550 заболеваний каждый день", - отметил министр.

Степанов подчеркнул, что Минздрав не может гарантировать исчезновения средств индивидуальной защиты из повседневной жизни и снятие всех ограничений даже после пятого этапа смягчения карантина.

"Мы бы очень хотели, чтобы заболеваемость начала снижаться и чтобы были сняты все без исключения ограничения, но жизнь такая, я думаю, что мы будем еще долго пользоваться элементарными средствами защиты и социальной дистанцией", - сказал Степанов.

Напомним, за последние сутки в Украине коронавирус зафиксировали у 406 человек, 23 мая сообщалось о 432 новых инфицированных, 22 мая - 442, 21 мая - 476.

Ранее ученые прогнозировали начало спада пандемии коронавируса в Украине на третью декаду мая.

В одном из последних исследований Гарвардского университета говорилось, что без вакцины от COVID-19 социальное дистанцирование придется продолжить минимум до 2022 года.

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