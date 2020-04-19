Без вакцины от COVID-19 социальное дистанцирование придется продолжить минимум до 2022 года, - ученые Гарварда

Согласно исследованию, инфекция вернется, как только вынужденные ограничения будут сняты.

Если врачи не найдут эффективный способ лечения коронавируса и не будет найдена вакцина, социальное дистанцирование придется продлить в лучшем случае до 2022 года, в худшем – до 2025-го. Об этом свидетельствуют данные последнего исследования Гарвардского университета, пишет Настоящее время.

По мнению ученых, социальное дистанцирование поможет предотвратить повторное распространение коронавирусной инфекции и разгрузить перенапряженные системы здравоохранения.

Используя компьютерное моделирование, эксперты предположили, что схемы передачи COVID-19 лежат между обычной простудой и пандемическим гриппом и будут носить сезонный характер.

Если ослабить социальное дистанцирование осенью, то это, по мнению ученых, приведет к очередной вспышке коронавирусной инфекции в зимний период. Для построения своей модели эксперты использовали данные по близкородственным коронавирусам.

Ученые отмечают, что при всех смоделированных вариантах инфекция вернется, как только вынужденные ограничения будут сняты.

Авторы исследования признали, что их модель развития малоизученной инфекции не совершенна. Многое будет зависеть от состояния нашего иммунитета и того, на какой срок этот иммунитет будет обеспечивать защиту от вируса.

Ранее сообщалось, что Британия запустила в массовое производство потенциальную вакцину против коронавируса. Ее изобрели ученые Оксфордского университета. До сентября, когда должны завершиться клинические испытания вакцины, планируют изготовить около миллиона доз. В случае неудачи, потери от производства препарата составят десятки миллионов фунтов.