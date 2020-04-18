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В Украине коронавирус диагностировали почти у тысячи медиков

Всего в стране подтвердили 5106 случаев COVID-19.

В Украине коронавирус диагностировали почти у тысячи медиков
Фото: facebook/Олександрівська клінічна лікарня м. Києва

В Украине из 5106 больных коронавирусом - 978 медиков. Об этом во время брифинга в субботу сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.

По его словам, больше всего инфицированных сотрудников системы здравоохранения сейчас в Винницкой области. Большинство из них заразились в Калиновской районной больнице, которая определена как опорный пункт в лечении зараженных коронавирусом.

"На сегодня в Винницкой области зарегистрировано 97 случаев заболевания среди медицинских работников. Эти 97 случаев зарегистрированы в 22 учреждениях здравоохранения. Наибольшее количество в Калиновской центральной районной больнице", - заявил Степанов.

По состоянию на 18 апреля в Украине подтверждены 5106 случаев коронавируса. Умерли 133 человека, 275 пациентов выздоровели.

Больше всего случаев зафиксировано в Черновицкой области (840 больных), далее идет Киев (770 случаев), Ивано-Франковская область (462), Тернопольская (366) и Винницкая области (319).

Напомним, 17 марта Верховная Рада приняла закон, который обязывает Кабмин ввести дополнительные доплаты медицинским и другим работникам, которые участвуют в борьбе с эпидемией коронавируса, в размере до 200% от заработной платы.

Ранее в Минздраве сообщали, что массовое заражение медицинских работников коронавирусом отмечается во всем мире, поскольку они "находятся на передовой битвы с коронавирусом". Только в Италии, по состоянию на начало апреля, заболели около 9 тысяч докторов и медсестер - это 12% от общего числа зараженных.

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