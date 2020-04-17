Германия проводит полмиллиона тестов на коронавирус в неделю, - координатор Фонда Эберта в Украине

Немецкие ученые достаточно заблаговременно посоветовали федеральному правительству повысить уровень тестирования населения, и сейчас по всей Германии проводится около полумиллиона тестов в неделю. Об этом заявила Екатерина Ярмолюк-Крьока, проектный координатор представительства Фонда им. Фридриха Эберта в Украине, во время онлайн-презентации результатов социологического исследования "Украинская медреформа на фоне пандемии", проведенного Институтом Горшенина и Представительством Фонда им. Фридриха Эберта в Украине в рамках исследования "Реформы в Украине: изменения к лучшему или имитация прогресса".

Также она отметила, что Германия уделила особое внимание увеличению количества коек интенсивной терапии. "При населении 83 миллиона человек по всей Германии в больницах страны в начале вспышки эпидемии было подготовлено более 620 больничных коек неотложной помощи на сто тысяч населения. Начальный показатель, например, в Италии составлял 274 кровати на сто тысяч, в Испании - 238, а в Германии было 620. И сначала коронавирусного кризиса в Германии муниципалитеты и больницы работают постоянно над увеличением количества коек интенсивной терапии: с начала эпидемии их количество выросло с 12 тысяч по всей стране до 40 тысяч в начале апреля. И эта цифра постоянно увеличивается. При этом, из 40 тысяч коек интенсивной терапии в начале апреля от 15 до 20 тысяч были еще свободны. Институт Роберта Коха отмечает: чем больше коек интенсивной терапии, тем больше шансов у людей в Германии пережить и вылечиться от коронавируса", - рассказала Екатерина Ярмолюк-Крьока.

Она также сообщила, что в целом три региона Германии особо пострадали от коронавируса: это западная земля Северный Рейн-Вестфалия, Бавария и Баден-Вюртемберг на юго-западе. "Больше остальных регионов пострадала Бавария, это произошло из-за распространения вируса в Баварии на горнолыжных курортах, что является местом большого скопления людей, и, конечно, потом вирус распространился по всей стране. Но здесь следует отметить, что весьма заблаговременно,

еще 12 марта, все шестнадцать федеральных земель временно закрыли университеты, школы, детские учреждения. Федеральное правительство и главы федеральных земель договорились о совместных действиях, а также о руководящих принципах относительно дальнейших ограничений. И именно исходя из этих руководящих принципов все федеральные земли приняли нормы об ограничениях по своим землям, и в том числе ограничения социальных контактов. Поэтому очень интересно посмотреть, как происходит противодействие коронавирусу в Германии с точки зрения ограничений как на уровне федерации, так и на уровне земель", - отметила проектный координатор представительства Фонда им. Фридриха Эберта в Украине.

Она отметила, что в Германии действует система здравоохранения, которая является децентрализованной. Наряду с национальным планом относительно пандемии, каждая из земель Германии разработала собственные планы процедур противодействия коронавирусу.

"Все эти земли кооперируют, поддерживают друг друга вместе с Институтом Роберта Коха. Это федеральный институт, который находится в подразделении федерального Министерства здравоохранения. И федеральное Министерство здравоохранения в Германии, и все 16 земель имеют телефонные горячие линии, на которые можно позвонить и обратиться по вопросам коронавируса. Основными действующими лицами на местах являются, конечно, врачи. Больницы местного управления здравоохранения отвечают за контроль заболеваний и получают указания от федеральных земель, а также выполняют рекомендации, изданные Институтом Коха. Но и больницы, и местные органы здравоохранения могут иногда отклоняться от этих рекомендаций, из-за процедуры в лечении больных коронавирусом различны по всей Германии", - рассказала Екатерина Ярмолюк-Крьока.

При этом она отметила, что меры по ограничению и социальной дистанции помогают в течение последней недели в Германии сохранять положительную динамику, количество инфицированных уменьшается, и сейчас составляет 0.7% населения, это один из самых низких показателей в Западной Европе.

"В основном большую роль играет очень хорошая подготовка медицинского персонала и медучреждений. А также, самое главное что, я считаю, надо отметить - это социальная дистанция. То есть, например, ношение масок не является обязательным, оно рекомендовано, как и ношение резиновых перчаток. Можно гулять в парках не более чем двум лицам, можно гулять с ребенком, но держать дистанцию. Эта социальная дистанция помогает снизить уровень передачи инфекции", - считает она.

"Нужно отметить чрезвычайно высокий уровень сознания самих граждан, касающийся социальной дистанции и правосознания. Проявляющееся в доверии, уважении к государству, которое вводит такие ограничения, и землям. Это - безопасность, и сами граждане это очень хорошо понимают. Немцы не пытаются нарушить эти нормы, ограничения, которые вводит государство, и, во-вторых, существует очень четкая, очень разветвленная система штрафных санкций, которая различается в отдельных федеральных землях, н

о эти санкции достаточно высокие: от 500 евро до 2500, смотря какое правонарушение и какая это земля", - рассказала Екатерина Ярмолюк-Крьока.

Подводя итог, проектный координатор представительства Фонда им. Фридриха Эберта в Украине отметила, что именно осознанность и солидарность граждан, а также уровень подготовки медицинских учреждений помогают снизить уровень заболеваемости. "В конце концов, возможно, в скором будущем мы сможем преодолеть этот кризис", - резюмировала она.