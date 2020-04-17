Минреинтеграции попросило присылать предложения к плану действий Кабмина

Минреинтеграции приглашает общественные организации предоставить предложения к плану действий правительства.

Об этом говорится на сайте ведомства.

Постановлением Кабинета министров Украины №270 от 2 апреля 2020 года утверждена Программа деятельности правительства, которая определяет стратегические направления работы правительственной команды.

Среди главных приоритетов правительства - защита территориальной целостности и суверенитета Украины, а также безопасная реинтеграция временно оккупированных территорий Украины.

Сейчас идет детализация этой стратегии, превращение ее в четкий план действий.

Минреинтеграции как центральный орган исполнительной власти непосредственно отвечать за безопасную реинтеграцию временно оккупированных Российской Федерацией территории, стремится строить свою деятельность в тесном сотрудничестве с общественным сектором.

"Ведь достижение мира, деоккупация и дальнейшая реинтеграция Крыма, Севастополя, отдельных районов Донецкой и Луганской областей является общей целью власти и общества. Это большая работа, которая содержит много составляющих - защита населения во время вооруженного конфликта и преодоления его последствий, защиту прав человека на ВОТ, интеграция ВПО, переходное правосудие, всестороннее развитие Донецкой, Луганской и Херсонской областей, международное сотрудничество по указанным вопросам и тому подобное", - сказано в сообщении.

В связи с этим Минреинтеграции приглашает общественные организации, специализирующиеся на указанной тематике, до 10.00 24 апреля 2020 предоставить предложения к плану действий правительства.

Присылать идеи и инициативы можно на адрес myroshnychenko@kmu.gov.ua.