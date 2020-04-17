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Трансляция презентации результатов исследования "Украинская медреформа на фоне пандемии"

В чате прямой трансляции на Youtube будет возможность задать вопросы участникам.

На Youtube-канале LBTV проходит онлайн-презентация результатов социологического исследования "Украинская медреформа на фоне пандемии", проведенного Институтом Горшенина и Представительством Фонда им. Фридриха Эберта в Украине в рамках исследования «Реформы в Украине: изменения к лучшему или имитация прогресса».

В чате прямой трансляции на Youtube будет возможность задать вопросы участникам.

Вопросы к обсуждению:

  • Как украинцы оценивают медицинскую реформу, считают ли нужным ее продолжать?
  • С какими последствиями реформирования медицинской отрасли граждане уже столкнулись? Считают ли украинцы необходимым внесение изменений в ход реформы?
  • Влияние пандемии коронавируса на медицинскую отрасль в Украине и ход медицинской реформы.

В презентации принимают участие:

  • Оксана Мовчан, и.о. главы Национальной службы здоровья Украины;
  • Марсель Рьотиг, директор Представительства Фонда им. Фридриха Эберта в Украине;
  • Светлана Балюк, руководитель департамента исследований Института Горшенина;
  • Мария Коваль-Гончар, проектный координатор Представительства Фонда им. Фридриха Эберта в Украине
  • Катерина Ярмолюк-Крьок, проектный координатор Представительства Фонда им. Фридриха Эберта в Украине.

Модератор: Наталья Клаунинг, директор по коммуникациям Института Горшенина.

Упоминание в новостях об организаторах дискуссии - Институте Горшенина и Представительства Фонда им. Фридриха Эберта - обязательно.

Исследование "Реформы в Украине: изменения к лучшему или имитация прогресса" было проведено Институтом Горшенина совместно с Представительством Фонда имени Фридриха Эберта в Украине в сентябре-декабре 2019 года. Было проведено пять фокус-групповых дискуссий в Центральном (г.. Киев), Западном (г. Львов), Восточном (г. Днепр), Южном (г. Одесса) и Северном (г. Чернигов) регионах Украины, а также личные интервью (face-to-face) в соответствии с мест проживания респондентов. Всего было опрошено 2000 респондентов в возрасте от 18 лет во всех регионах Украины (без учета оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей, АР Крым, города Севастополя) по квотам: регион проживания, пол и возраст респондентов. Погрешность репрезентативности исследования не превышает +/- 2,2%.

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