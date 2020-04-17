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Минздрав: если число больных будет расти более чем на 2%, то карантин продолжат

Это будет зависеть от того, не возрасет ли количество заболеваний после Пасхи.

Минздрав: если число больных будет расти более чем на 2%, то карантин продолжат
Виктор Ляшко
Фото: strana.ua

Заместитель министра здравоохранения Виктор Ляшко заявил, что продолжение карантина будет зависеть от того, не произойдет ли в Украине стремительный скачок количества заболеваний после Пасхи.

Об этом он рассказал в эфире "Радио Свобода".

По словам замминистра, если количество новых больных будет расти более чем на 2% от всех инфицированных, то карантинные меры продлят, ведь в таком случае система здравоохранения может не справиться.

Отметим, что за последний день прирост числа ифицированных составил 12%.

"О продлении карантина мы будем коммуницировать ближе к следующей среде, после Пасхи. Посмотрим, что будет происходить в пасхальные праздники, и как люди будут придерживаться карантинных мер. Между тем, мы разрабатываем различные сценарии выхода из карантина. Будет происходить смягчение", - отметил Ляшко.

По его словам, Украина сейчас тестирует на COVID-19 всех, кто в этом нуждается, по алгоритмам Всемирной организации здравоохранения. Он также отметил, что сегодня проводятся 5 тыс. тестов в сутки.

"Относительно массового тестирования, то за один день 40 млн украинцев мы не протестуем. Проведение тестирования людям, которые не были в контакте с больными, или не имеют симптомов, будет делать обманчивое ощущение безопасности. Человек протестируется в первые 3-4 дня инкубационного периода, будет чувствовать, что полностью здорова и нарушать режим самоизоляции", - отметил замминистра.

Напомним, 12 марта в Украине начался карантин из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции. Он должен был длиться до 3 апреля, ноправительство продолжило его еще на три недели - до 24 апреля. В начале апреля премьер-министр Денис Шмыгаль анонсировал возможное смягчение, но не отмену карантина в конце апреля. Тем не менее, по всем прогнозам, обсуждать этот вопрос можно будет лишь после Пасхальных праздников.

По состоянию на 17 апреля в Украине количество заболевших коронавирусом возросло до 4662, из них 125 летальных, 246 пациентов выздоровели. За сутки обнаружили 501 новый случай.

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