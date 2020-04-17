Полиция открыла дело из-за крестного шествия в Самборе

Полиция Львовской области открыла уголовное производство по факту крестного шествия в Самборе.

Об этом говорится на сайте Главного управления Нацполиции.

"Сегодня, 17 апреля, во время патрулирования города Самбор полицейские обнаружили, что во время крестного хода прихожане одной из церквей нарушали правила карантина, а именно - часть участников шествия, которых было больше десяти человек, были без средств индивидуальной защиты (масок) и не соблюдали социальной дистанции", - сказано в полицейском сообщении.

На четырех участников шествия составили админпротокол о нарушении карантина по ст. 44-3 КУоАП (наказание - штраф 17 тыс. гривен). Также начато уголовное производство о нарушении санитарных правил и норм согласно ч.1 ст. 325 УК (наказание - от штрафа до 3 лет лишения свободы).

Нарушителем стал приход храма Рождества Пресвятой Богородицы, который относится к Украинской греко-католической церкви.

Сегодня там состоялась церемония выноса плащаницы, сопровождавшаяся онлайн-трансляцией в фейсбуке. На записи видно, что в богослужении приняли участие около четырех десятков человек, многие из них были без масок.