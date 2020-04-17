В Грузии перед Пасхой временно запретили частный транспорт

В Грузии с 12:00 пятницы, 17 апреля, вступил в силу запрет на передвижение легковыми автомобилями.

Как сообщает "Новости-Грузия", это ограничение введено на период Пасхи и будет снято с 22 апреля.

Ограничение не касается перевозки грузов, а также служб обеспечения торговых объектов. Аптеки и продовольственные магазины будут работать в обычном режиме.

С 17 апреля для всех граждан становится обязательным использование защитной маски в закрытых помещениях. Ответственность за выполнение этого правила будут нести юридические лица.

Грузинская церковь раскритиковала решение запретить передвижение людей на автомобилях. Патриархия заявила, что запрет не был с ней согласован.

"Духовные лица, певчие, алтарники будут иметь возможность отправиться [на машинах] как на сегодняшние, так и на пасхальные службы в воскресение. К сожалению, пастве такой возможности не предоставлено", - говорится в заявлении патриархии, распространенном в пятницу.

В Грузии несколько недель велись переговоры между правительством и патриархией о формате церковных служб на Пасху. 15 апреля они договорились, что прихожане смогут посетить богослужение в ночь на 19 апреля, но для этого им придется не покидать церковь в течение девяти часов (в страней действует комендантский час с 21:00 до 6:00), соблюдая при этом социальную дистанцию.