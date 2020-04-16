В Австрии фермер закрыл на "принудительный карантин" 15 украинцев

Они приехали к нему на сезонную работу.

В Австрии 15 украинцев находятся на принудительном карантине у своего работодателя-фермера. Об этом пишут "Українські новини" со ссылкой на ответ МИД.

"По информации посольства Украины в Австрии, 14 апреля 2020 года 15 граждан Украины лично обратились в компетентные органы Австрии с сообщением о "закрытии на принудительный карантин" фермером, к которому они приехали на сезонные работы", - говорится в нем.

Инспектор по охране прав рабочих проверяет обстоятельства этого факта. По информации австрийской стороны, украинцы находятся в безопасности и ожидают завершения рассмотрения дела.

Дипломаты посольства Украины постоянно контактируют с местными компетентными органами власти для получения дополнительной информации.

Напомним, что по состоянию на 15 апреля 174 украинца проходили лечение от коронавируса за границей. 26 граждан уже выздоровели, шесть умерли.