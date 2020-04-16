Киевская больница №6 перестала принимать новых пациентов

Городская больница №6 продолжает оказывать помощь пациентам, которые ранее были госпитализированы в срочном порядке, в том числе с диагнозом "пневмония", но новых пациентов не принимает.

Об этом сообщает Официальный портал Киева со ссылкой на мэра столицы Виталия Кличко.

"По информации, которая появилась в СМИ о якобы закрытии городской больницы № 6. Медучреждение продолжает оказывать помощь пациентам, которые ранее были госпитализированы в ургентном порядке. В том числе, и с пневмониями. Но новых пациентов сегодня не принимают. Так, среди медиков, заболевших за это время в столице, есть врачи из этой больницы - 15 медработников. Большинство из них лечатся дома", - отметил Кличко.

Всего, по его информации, в стационарах киевских больниц от коронавируса сегодня лечатся 19 медицинских работников.

На самоизоляции находятся 179 медиков, контактировавших с пациентами, больными коронавирусом. В частности, это - медработники отделений, где лечились пациенты с пневмониями, в которых потом обнаружили COVID-19.

"Напомню, сейчас всех киевлян с диагнозом "пневмония" обязательно тестируют на коронавирус. А во всех медицинских учреждениях, откуда врачей отправили на самоизоляцию или лечение, провели противоэпидемические мероприятия. И временно приостановили ургентную госпитализацию в эти медицинские учреждения. Все медики, которые контактировали с больными, проходят обязательное ПЦР-тестирование на COVID-19", - добавил Кличко.

Напомним, 14 апреля Кличко показал условия в инфекционном отделении 4-й больницы.

Ранее он снял аналогичные репортажи из Александровской больницы и инфекционного отделения 9-й больницы. Все они входят в число больниц "первой волны" для приема больных с коронавирусом.