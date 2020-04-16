​Число инфицированных коронавирусом в Украине выросло на 397 до 4161

По состоянию на утро 16 апреля в Украине лабораторно подтвердили 4161 случай коронавирусной болезни COVID-19. За сутки зафиксировали 397 новых случаев (рост на 10,5%), из них 22 детей и 104 медработника.

Об этом свидетельствуют свежие данные Министерства здравоохранения.

За день госпитализированы 87 человек, в том числе 3 детей и 12 медиков.

От коронавируса вылечились 186 человек (+43 за сутки), умерли 116 человек (+8 за сутки).

Сейчас коронавирусная болезнь обнаружена:

Винницкая область - 279 случаев;

Волынская область - 109 случаев;

Днепропетровская область - 78 случаев;

Донецкая область - 12 случаев;

Житомирская область - 162 случая;

Закарпатская область - 116 случаев;

Запорожская область - 115 случаев;

Ивано-Франковская область - 401 случай;

Кировоградская область - 198 случаев;

м. Киев - 644 случая;

Киевская область - 234 случая;

Львовская область - 166 случаев;

Луганская область - 4 случая;

Николаевская область - 22 случая;

Одесская область - 73 случая;

Полтавская область - 27 случаев;

Ровенская область - 204 случая;

Сумская область - 80 случаев;

Тернопольская область - 333 случая;

Харьковская область - 40 случаев;

Херсонская область - 44 случая;

Хмельницкая область - 37 случаев;

Черновицкая область - 662 случая;

Черкасская область - 110 случаев;

Черниговская область - 11 случаев.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Напомним, что 15 апреля Минздрав сообщил о 392 новых случаях коронавирусной болезни, суточный рост превысил 11,6%.