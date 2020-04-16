​Число инфицированных коронавирусом в Украине выросло на 397 до 4161

По состоянию на утро 16 апреля в Украине лабораторно подтвердили 4161 случай коронавирусной болезни COVID-19. За сутки зафиксировали 397 новых случаев (рост на 10,5%), из них 22 детей и 104 медработника.
Об этом свидетельствуют свежие данные Министерства здравоохранения.
За день госпитализированы 87 человек, в том числе 3 детей и 12 медиков.
От коронавируса вылечились 186 человек (+43 за сутки), умерли 116 человек (+8 за сутки).
Сейчас коронавирусная болезнь обнаружена:
- Винницкая область - 279 случаев;
- Волынская область - 109 случаев;
- Днепропетровская область - 78 случаев;
- Донецкая область - 12 случаев;
- Житомирская область - 162 случая;
- Закарпатская область - 116 случаев;
- Запорожская область - 115 случаев;
- Ивано-Франковская область - 401 случай;
- Кировоградская область - 198 случаев;
- м. Киев - 644 случая;
- Киевская область - 234 случая;
- Львовская область - 166 случаев;
- Луганская область - 4 случая;
- Николаевская область - 22 случая;
- Одесская область - 73 случая;
- Полтавская область - 27 случаев;
- Ровенская область - 204 случая;
- Сумская область - 80 случаев;
- Тернопольская область - 333 случая;
- Харьковская область - 40 случаев;
- Херсонская область - 44 случая;
- Хмельницкая область - 37 случаев;
- Черновицкая область - 662 случая;
- Черкасская область - 110 случаев;
- Черниговская область - 11 случаев.
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
Напомним, что 15 апреля Минздрав сообщил о 392 новых случаях коронавирусной болезни, суточный рост превысил 11,6%.