В Институте Горшенина пройдет презентация результатов исследования "Украинская медреформа на фоне пандемии"

17 апреля (пятница) 2020 года в 12:00 на Youtube-канале LBTV состоится онлайн-презентация результатов социологического исследования "Украинская медреформа на фоне пандемии", проведенного Институтом Горшенина и Представительством Фонда им. Фридриха Эберта в Украине в рамках исследования «Реформы в Украине: изменения к лучшему или имитация прогресса».

Вопросы к обсуждению:

Как украинцы оценивают медицинскую реформу, считают ли нужным ее продолжать?

С какими последствиями реформирования медицинской отрасли граждане уже столкнулись? Считают ли украинцы необходимым внесение изменений в ход реформы?

Влияние пандемии коронавируса на медицинскую отрасль в Украине и ход медицинской реформы.

В презентации принимают участие:

Оксана Мовчан, и.о. главы Национальной службы здоровья Украины;

Марсель Рьотиг, директор Представительства Фонда им. Фридриха Эберта в Украине;

Светлана Балюк, руководитель департамента исследований Института Горшенина.

Модератор: Наталья Клаунинг, директор по коммуникациям Института Горшенина.

Исследование "Реформы в Украине: изменения к лучшему или имитация прогресса" было проведено Институтом Горшенина совместно с Представительством Фонда имени Фридриха Эберта в Украине в сентябре-декабре 2019 года. Было проведено пять фокус-групповых дискуссий в Центральном (г.. Киев), Западном (г. Львов), Восточном (г. Днепр), Южном (г. Одесса) и Северном (г. Чернигов) регионах Украины, а также личные интервью (face-to-face) в соответствии с мест проживания респондентов. Всего было опрошено 2000 респондентов в возрасте от 18 лет во всех регионах Украины (без учета оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей, АР Крым, города Севастополя) по квотам: регион проживания, пол и возраст респондентов. Погрешность репрезентативности исследования не превышает +/- 2,2%.

Ссылка на прямую трансляцию будет опубликована в ленте новостей на сайте LB.ua. В чате прямой трансляции на Youtube будет возможность задать вопросы участникам.

Упоминание в новостях об организаторах дискуссии - Институте Горшенина и Представительства Фонда им. Фридриха Эберта - обязательно.