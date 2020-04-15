В Николаевской области выявили случаи COVID-19 вне первичного очага вспышки

Блокпост на въезде в одно из сел Николаевской области

В Николаевской области выявили четыре случая коронавируса вне первичного очага вспышки заболевания в Вознесенском районе.

Об этом сообщила пресс-служба областной администрации.

Первые случаи коронавирусной болезни обнаружили у двух женщин пенсионного возрасту в селе Вороновка Вознесенского района. Впоследствии были установлены еще 16 инфицированных человек. Все они связаны между собой по религиозному признаку (вспышка произошла в общине христиан-баптистов). Противоэпидемические мероприятия в очаге продолжаются.

Однако 14 апреля выявили четыре положительных результата у больных с диагнозом "пневмония". Два из них - в Вознесенске, по одному случаю - в Южноукраинске и Николаеве. В настоящее время проводится эпидемиологическое расследование и определение контактных лиц.

Мэр Николаева Александр Сенкевич уточнил, что в областном центре в состоянии средней тяжести госпитализирована 6-летняя девочка.

Она поступила в детскую больницу 14 апреля с диагнозом "пневмония". Лабораторный тест на полимеразную цепную реакцию показал у нее наличие коронавируса, поэтому ее решили перевести в инфекционную больницу.

Напомним, что Николаевская область долгое время была единственным украинским регионом без коронавируса. Чтобы разобраться в причине такого феномена в область даже ездил главный санитарный врач Виктор Ляшко.

Вскоре после его визита, 11 апреля, в Николаевской области сообщили первые два случая COVID-19.