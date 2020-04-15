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В Украине зарегистрировали 3764 случая заболевания коронавирусом, выздоровели 143 человека

За сутки зафиксировали 392 новых случая. 

По состоянию на утро 15 апреля в Украине зафиксировали 3764 случая заболевания коронавирусом. 108 человек умерли, сообщили на странице Минздрава в Facebook. 

"За сутки зафиксировали 392 новых случая", - говорится в сообщении. 

Из них - 29 детей и 90 медиков. Госпитализированы за сутки 120 человек, в том числе 7 детей и 10 медработников. За сутки выздоровели 24 человека, умерли - 10. 

Статистика по регионам:

  • Винницкая область - 241;
  • Волынская - 100;
  • Днепропетровская - 74;
  • Донецкая - 12;
  • Житомирская - 30;
  • Закарпатская - 110;
  • Запорожская - 99;
  • Ивано-Франковская - 356;
  • Кировоградская - 192;
  • Киев - 612;
  • Киевская область - 230;
  • Львовская - 152;
  • Луганская - 4;
  • Николаевская - 14;
  • Одесская - 70;
  • Полтавская - 27;
  • Ровенская - 173;
  • Сумская - 77;
  • Тернопольская - 287;
  • Харьковская - 25;
  • Херсонская - 41;
  • Хмельницкая - 34;
  • Черновицкая - 589;
  • Черкасская - 105;
  • Черниговская - 10.

Данные с временно оккупированных территорий отсутствуют. 

"Из 3764 заболевших - 260 детей и 684 медработника", - сообщил на брифинге глава Минздрава Максим Степанов.

Прирост заболеваемости за сутки в сравнении с предыдущими сутками - 11,2%.

"Учитывая антирекорд количества заболевших, мы настойчиво призываем отметить Пасху дома", - отметил Степанов. 

Напомним, что количество диагностированных случаев заболевания COVID-19 в мире превысило 1,98 млн. Умерли более 126 000, выздоровел - 487 471 пациент.

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