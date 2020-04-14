В Рокитном коронавирус нашли у главы райадминистрации, главы райсовета и главврача ЦРБ

Глава Рокитновской райгосадминистрации Владимир Минич, глава районного совета Анатолий Кинчур и главный врач районной больницы Олег Костюк заразились коронавирусом.

Об этом сообщил глава Ровенской областной государственной администрации Виталий Коваль.

По его данным, всего в области уже 166 случаев инфицирования коронавирусом, из которых 24 подтвердили сегодня. Большинство из новых заболевших прямой или опосредованно контактировали с больными.

В свою очередь Минич отчитался, что чувствует себя хорошо, а из симптомов у него пока что только легкий кашель.

Напомним, что 11 апреля о заражении коронавирусом сообщил глава Сарненской райгосадминистрации Александр Кохан.

В конце марта коронавирус выявили у мэра города Монастыриска в Тернопольской области.