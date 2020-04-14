Евгений Головаха: "Вирус стал человеку самым близким существом"
Евгений Головаха: "Вирус стал человеку самым близким существом"
Генерал СБУ задержан за подготовку убийства Адама Осмаева
Генерал СБУ задержан за подготовку убийства Адама Осмаева
Цена на нефть замерла. Что произошло за кулисами переговоров OPEC+
Цена на нефть замерла. Что произошло за кулисами переговоров OPEC+
"Здравого смысла нет", - постановление Ляшко о работе рынков завтра будет признано утратившим силу
"Здравого смысла нет", - постановление Ляшко о работе рынков завтра будет признано утратившим силу
Итальянцам предлагают за 200 евро поблагодарить Россию и Путина за помощь, - La Repubblica
Итальянцам предлагают за 200 евро поблагодарить Россию и Путина за помощь, - La Repubblica
Наместник и братия Киево-Печерской Лавры попросили о финансовой помощи
Наместник и братия Киево-Печерской Лавры попросили о финансовой помощи
В России перенесли день окончания Второй мировой войны
В России перенесли день окончания Второй мировой войны
Первого заместителя Кличко поймали на взятке, - СМИ
Первого заместителя Кличко поймали на взятке, - СМИ
И.о. министра образования объяснила ошибки в онлайн-уроках
И.о. министра образования объяснила ошибки в онлайн-уроках
ГлавнаяОбществоЗдоровье

В Рокитном коронавирус нашли у главы райадминистрации, главы райсовета и главврача ЦРБ

Ровенская область с начала дня получила 24 новых случая.

В Рокитном коронавирус нашли у главы райадминистрации, главы райсовета и главврача ЦРБ
Фото: ztrchess.wordpress.com

Глава Рокитновской райгосадминистрации Владимир Минич, глава районного совета Анатолий Кинчур и главный врач районной больницы Олег Костюк заразились коронавирусом.

Об этом сообщил глава Ровенской областной государственной администрации Виталий Коваль.

По его данным, всего в области уже 166 случаев инфицирования коронавирусом, из которых 24 подтвердили сегодня. Большинство из новых заболевших прямой или опосредованно контактировали с больными.

В свою очередь Минич отчитался, что чувствует себя хорошо, а из симптомов у него пока что только легкий кашель.

Напомним, что 11 апреля о заражении коронавирусом сообщил глава Сарненской райгосадминистрации Александр Кохан.

В конце марта коронавирус выявили у мэра города Монастыриска в Тернопольской области.

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook, Twitter и Telegram
Темы: ,
Новости по теме:

Читайте также