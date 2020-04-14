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Украинцы больше боятся экономических последствий карантина, чем эпидемии

Ограничительные меры в Украине продолжаются уже месяц.

Украинцы больше боятся экономических последствий карантина, чем эпидемии
Фото: EPA/UPG

Украинцы значительно больше боятся экономических последствий от введения карантинных ограничений, чем эпидемии коронавируса.

Об этом свидетельствует опрос Киевского международного института социологии, который проводился 7-11 апреля методом CATI (телефонные интервью с использованием компьютера).

54% респондентов признались, что их страшит кризис, спровоцированный карантином (в марте - 43%); 26% больше опасаются эпидемии коронавируса в Украине (в марте - 34%); 13% не боятся ни первого, ни второго, считая, что ситуация нормализуется в течение 1-2 месяцев (в марте - 14%).

46% респондентов сказали, что новая власть успешно справляется с противодействием эпидемии, но в то же время 66% заявили о провале в предотвращении возможных экономических сложностей.

В исследовании приняли участие 2000 человек. Погрешность - не больше 2,2% для показателей близких к 50%, 2,1% — для показателей близких к 25%, 1,4% - для показателей близких к 10%.

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