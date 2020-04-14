Украинцы больше боятся экономических последствий карантина, чем эпидемии

Украинцы значительно больше боятся экономических последствий от введения карантинных ограничений, чем эпидемии коронавируса.

Об этом свидетельствует опрос Киевского международного института социологии, который проводился 7-11 апреля методом CATI (телефонные интервью с использованием компьютера).

54% респондентов признались, что их страшит кризис, спровоцированный карантином (в марте - 43%); 26% больше опасаются эпидемии коронавируса в Украине (в марте - 34%); 13% не боятся ни первого, ни второго, считая, что ситуация нормализуется в течение 1-2 месяцев (в марте - 14%).

46% респондентов сказали, что новая власть успешно справляется с противодействием эпидемии, но в то же время 66% заявили о провале в предотвращении возможных экономических сложностей.

В исследовании приняли участие 2000 человек. Погрешность - не больше 2,2% для показателей близких к 50%, 2,1% — для показателей близких к 25%, 1,4% - для показателей близких к 10%.