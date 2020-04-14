Украинский бизнес готов инвестировать в научные разработки в сфере медицины, - Владимир Манукян

"Чтобы Украина не осталась на задворках, роль локомотива должен взять на себя бизнес".

Харьковский бизнесмен, учредитель Благотворительного фонда «Ренесанс Медико» Владимир Манукян считает, что в условиях бюджетного недофинансирования именно бизнес должен стать локомотивом развития украинской науки и медицины.

В интервью изданию «Новое время» Владимир Манукян отметил, что для обеспечения выживания науки государство должно тратить не менее 0,9% ВВП, при этом в Украине эта цифра в 5 раз меньше и составляет лишь 0,17% ВВП. По его мнению, в таких условиях украинская наука развиваться просто не может, поэтому, для того, чтобы Украина не осталась на задворках, роль локомотива должен взять на себя бизнес.

«У бизнеса и науки получается очень взаимовыгодное сотрудничество. В условиях недофинансирования науки из госбюджета именно бизнес может, и, я уверен, должен взять на себя миссию поддерживать и продвигать научные разработки», - заявил Манукян.

По его мнению, весь массив проблем в этой сфере наиболее сильно обнажился в период пандемии.

«Сейчас, в период пандемии стало окончательно ясно, что необходимо повышать эффективность разработок в сфере медицины. Уверен, что многие инвесторы обратят свои взоры в эту сторону. А значит, появятся инвестиции. И чем их будет больше, тем выше шанс, что уже в ближайшее время будут сделаны большие открытия, внедрены сверхсовременные технологии и разработки, которые сегодня мы считаем невозможными», - сказал Манукян.

Бизнесмен отметил, что сам он не боится инвестировать в науку, медицину и активно занимается поддержкой и продвижением перспективных разработок.

Он сообщил, что на базе ПКП «Восток-Н» (г. Харьков) создаются и внедряются целый ряд перспективных разработок: уникальный имплант из титановых сплавов с минеральным покрытием, который снижает до минимума риск возникновения нагноений, телескопический фиксатор, который используют при проведении операций пациентам с диагнозом «остеогенез», медоборудование для стерилизации гибких эндоскопов, которое исключает возможность инфицирования при проведении манипуляций а также ряд других.