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Всемирный банк выделил Украине $135 млн на медицину и противодействие коронавирусу

Средства будут предоставляться в качестве дополнительного финансирования.

Всемирный банк выделил Украине $135 млн на медицину и противодействие коронавирусу
Фото: ABS-CBN News

Всемирный банк предоставит Украине $135 млн на модернизацию сектора здравоохранения и противодействии эпидемии коронавируса COVID-19.

Такое решение принято во время переговоров официальных делегаций Украины и Всемирного банка, сообщает  Национальная служба здоровья в фейсбуке.

"Украина получит 135 млн долларов США от Всемирного банка на модернизацию сектора здравоохранения и противодействии эпидемии COVID-19", - говорится в сообщении.

Из общей суммы средств предусмотрено: $50 млн - для пополнения госбюджета по результатам внедрения реформы системы здравоохранения и укрепления потенциала Нацслужбы здоровья; $35 млн - на мероприятия по усилению защиты населения и противодействию распространению эпидемии COVID-19; $45 млн - на закупку современного оборудования для отделений экстренной (неотложной) медицинской помощи и усиление способности больниц оказывать качественную помощь при инсультах в регионах Украины.

"Средства будут предоставляться в качестве дополнительного финансирования проекта Улучшение здравоохранения на службе у людей, который внедряется Министерством здравоохранения Украины при поддержке World Bank Ukraine с 2015 года", - отмечается в сообщении.

Напомним, о том, что Всемирный банк собирается выделить Украине $135 млн на медицину, сообщил в начале апреля премьер-министр Денис Шмыгаль.

10 апреля сообщалось, что Всемирный банк выделил Украине $50 млн для поддержки уязвимых слоев населения в период эпидемии коронавируса. Отмечалось, что за счет этих средств на время карантина повысят размер субсидии.

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