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На авианосце США "Теодор Рузвельт" от коронавируса умер моряк

Военный корабль находится на острове Гуам в Тихом океане.

На авианосце США "Теодор Рузвельт" от коронавируса умер моряк
Авианосец ВМС США "Теодор Рузвельт"
Фото: wikimedia.org

На американском авианосце USS Theodore Roosevelt ("Теодор Рузвельт") зафиксирован первый умерший от Covid-19.

Об этом сообщает Deutsche Welle.

Член экипажа умер на острове Гуам в Тихом океане, где сейчас находится военный корабль.

По данным командования, моряка, у которого ранее был выявлен коронавирус, нашли без сознания утром 10 апреля, после чего сразу доставили в отделение интенсивной терапии в больницу.

Первые случаи заражения коронавирусом на авианосце "Теодор Рузвельт" были зафиксированы в конце марта. В настоящее время заражение вирусом подтверждено у более 580 из 4800 членов экипажа. В целях борьбы с распространением вируса около 4тыс.  моряков были отправлены на карантин в отели и казармы на Гуаме.

Напомним, ранее ушел в отставку исполняющий обязанности министра военно-морских сил США Томас Модли. Это произошло на фоне скандала, когда он уволил командира авианосца "Теодор Рузвельт", который попросил эвакуировать военных для нераспространения коронавируса.

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