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Великобритании предрекают "самый мрачный в Европе" сценарий эпидемии

Число жертв COVID-19 в Британии превысило 10 тысяч.

Великобритании предрекают "самый мрачный в Европе" сценарий эпидемии
Фото: EPA/UPG

Эксперты одного из крупнейших благотворительных фондов мира считают, что именно Великобритания может серьезнее других европейских стран пострадать от коронавируса.

Директор фонда Wellcome Trust, который финансирует медицинско-биологические исследования, в интервью медиакомпании BBC заявил, что Великобритания может стать европейской страной, которая наиболее серьезно пострадает от пандемии коронавируса.

Фаррар, консультирующий британское правительство, призвал учиться на сделанных ошибках и наладить массовое производство и применение тестов, которые должны дать выиграть время на переоснащение системы здравоохранения, передает DW.

Он считает, что Великобританию ждет вторая и третья волна заболеваний, которые удастся смягчить только созданием прививки и массовой вакцинацией, на что потребуется не меньше года.

"Я продолжаю надеяться, что мы все это совершим в течение двенадцати месяцев, но это, конечно, беспрецедентно амбициозная цель", - заявил директор фонда.

По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), в Великобритании коронавирусом было заражено более 85 тысяч человек. по последним данным, число умерших от его последствий 12 апреля превысило 10 тысяч.

В воскресенье премьер-министр страны Борис Джонсон, у которого диагностировали коронавирусную инфекцию, был выписан из больницы святого Томаса в Лондоне после прохождения курса лечения.

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