Папа Франциск во время пасхального послания пожелал прекращения войны на востоке Украины

«Сейчас не время продолжать производить и продавать оружие, тратя на это огромные капиталы, вместо того, чтобы лечить и спасать людей».

Папа Римский Франциск вспомнил об Украине, обращаясь с традиционным пасхальным посланием к «Городу и миру» (Urbi et Orbi). Об этом сообщается на сайте Украинской греко-католической церкви.

Стоя перед главным престолом базилики Святого Петра, Папа попросил мир отбросить «равнодушие, эгоизм, разделение и забвение».

«Христос, наш мир, пусть просветит всех, кто ответственны за конфликты, чтобы они нашли в себе отвагу откликнуться на призыв немедленно прекратить глобальный огонь в разных уголках мира», - сказал понтифик.

Вспоминая разные страны, где идет война, Папа Франциск вспомнил об Украине и пожелал «прекращения страданий населения ее восточных регионов».

«Сейчас не время продолжать производить и продавать оружие, тратя на это огромные капиталы, вместо того, чтобы лечить и спасать людей», - призвал Святейший Отец.

Папа также попросил христиан позаботиться о лекарствах для бедных и бездомных. И призвал не забывать о других проблемах человечества, как гуманитарные кризисы в Африке, Азии, проблемы беженцев и мигрантов, особенно в Ливии и на границе между Грецией и Турцией.

Понтифик подчеркнул, что Европа стоит перед эпохальным вызовом, от которого зависит будущее всего мира.

«Равнодушие, эгоизм, разделения и забвения - это не те слова, которые мы хотим слышать в это время. Во все времена мы пытаемся побороть их. Они имеют место тогда, когда у нас побеждает страх и смерть, когда мы не позволяем победить Господу Иисусу в нашем сердце и в нашей жизни. Тот, кто уже победил смерть, открывая нам дорогу вечного спасения, пусть устранит тьму, которая повисла над нашим убогим человечеством и введет нас в свой славный день, в котором никогда не заходит солнце », - подытожил свое пасхальное послание Святейший Отец.