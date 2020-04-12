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Из-за обстрелов боевиков в субботу ранения получили трое украинских бойцов

Противник открывал огонь восемь раз.

Из-за обстрелов боевиков в субботу ранения получили трое украинских бойцов
Фото: Макс Левин

В субботу, 11 апреля, в зоне боевых действий на Донбассе оккупанты восемь раз обстреляли позиции Объединенных сил, в результате чего ранения получили трое украинских военных. Об этом говорится в утренней сводке штаба ООС.

Российские наемники открывали огонь из гранатометов различных систем, пулеметов крупного калибра и стрелкового оружия по нашим опорным пунктам неподалеку Славного, Широкино и Песков. 

На этих направлениях подразделения Объединенных сил оперативно прекращали огневую активность противника, поэтому враждебные обстрелы были непродолжительными.

Утром противник из направления населенного пункта Голубовское дважды открывал огонь по нашим защитникам вблизи Новотошковского. В сторону подразделений Объединенных сил враг выпустил четыре артиллерийские снаряды 122-го калибра и 28 мин 120-го калибра, а также применил автоматические станковые гранатометы, пулеметы крупного калибра и стрелковое оружие.

После обеда из минометов 120-го и 82-го калибров, гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов противник трижды обстрелял позиции защитников рядом с Новозвановкой.

Как сообщалось, двое украинских бойцов получили ранения в субботу при обстреле Новотошковского. У военных осколочные ранения, их состояние удовлетворительное.

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