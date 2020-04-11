В Ровенской области в ДТП погиб Аттила Горват по прозвищу Доки, известный как "король контрабанды Закарпатья". Об этом со ссылкой на несколько источников в правоохранительных органах пишет Mukachevo.net.

Авария произошла в субботу около 6:40 на автодороге "Киев-Чоп" вблизи села Великая Омеляна в трех километрах от Ровно.

"45-летний водитель из Закарпатья не выбрал безопасную скорость движения, не справился с управлением и на закругленном участке дороги въехал в отбойник и перевернулся на Mercedes CLS в кювет", - рассказали в полиции.

Находился ли мужчина за рулем в состоянии опьянения - будет известно по результатам судебно-медицинской экспертизы.

По факту нарушения правил безопасности дорожного движения, повлекшее смерть потерпевшего, начато досудебное расследование по части 2 статьи 286 Уголовного кодекса Украины.

Аттила Горват был владельцем так называемой "частной границы" с Венгрией, которую использовали для контрабанды. Землю выделили местными жителям, а потом участки были аккумулированы в одни руки.