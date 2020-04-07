В Венгрии попал в ДТП автобус с украинцами, которые ехали к месту эвакуации (обновлено)

Их госпитализировали, к месту пересечения границы их доставит спецтранспорт.

В Венгрии возле Будапешта произошло ДТП с автобусом, который транспортировал украинцев к месту эвакуации в пункт пропуска "Тиса". Об этом на своей странице в Facebook написал замглавы Закарпатской областной государственной администрации Игорь Шинкарюк.

"По полученным оперативным данным, в транспорте находились 8 человек. Двое в тяжелом состоянии, шестеро в удовлетворительном. Все находятся в больнице", - сообщил он.

Авария произошла на 75-м км автомагистрали М3.

Шинкарюк добавил, что с целью эвакуации украинцев из больницы в городе Хатван выехал спецтранспорт, который доставит их к точке пересечения государственной границы Украины.

"Все граждане прошли внеочередной медицинский осмотр в местной больнице, им предоставлена медицинская помощь. Все признаны такими, которые могут самостоятельно продолжать движение. Ожидается спецтранспорт", - уточнил Шинкарюк.

Обновление. Директор департамента консульской службы Министерства иностранных дел Украины Сергей Погорельцев уточнил, что в ДТП пострадали 9 украинцев, угрозы их жизни нет, пишет "Интерфакс-Украина".

"Сообщаем, что 07 апреля 2020 года в 3:20 ч. по среднеевропейскому времени на территории Венгрии вблизи 75 км отметки автомагистрали М3 в направлении Украины произошло ДТП с участием граждан Украины... В результате ДТП пострадали 9 граждан Украины, из которых 5 человек доставлены в областную больницу Хевеш", - пояснил он.

По данным полиции, водитель автобуса не справился с управлением, авто выехало на обочину и перевернулось. Предположительно, он уснул за рулем.

По данным консульства, четыре украинца будут выписаны в течение дня, их доставят на границу, где встретят знакомые и родственники. Еще четырех граждан, которые находятся в больнице г. Эгер, выпишут в ближайшее время, еще один гражданин пока будет находиться в медучреждении.

Напомним, 4 апреля эпатажный блогер Павел Петель, выходец из Украины, погиб в ДТП на Симферопольском шоссе в российском городе Подольске.

Павел на попутке направлялся в Москву из миграционного центра в Сахарово. На подъезде к столице РФ водитель Mercedes на скорости около 200 км/ч врезался в стоящий на заправке грузовик.