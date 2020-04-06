"Волонтеры снова объединились для помощи ВСУ, как в 2014-м", - советник командующего Сухопутных войск ВСУ

Все военные волонтеры, занимающиеся помощью Вооруженным Силам, сейчас снова, как и в 2014 году, объединили свои усилия для того, чтобы помогать войскам и обеспечить их средствами защиты, масками, антисептиками. Об этом заявила Алена Шевцова, член Совета волонтеров МОУ и советник командующего Сухопутных войск ВСУ в ходе онлайн-круглого стола, организованного совместно Институтом Горшенина и Украинским институтом исследований безопасности (УИБД).

По ее словам, в основном ВСУ закупили средства защиты на медицинские подразделения. "С сегодняшнего дня все люди вне зданий должны быть в маске, так же и военнослужащие. Каждый должен быть в маске. Но масками государство, к сожалению, не имеет возможности их обеспечить. Дефицит этих средств сейчас большой. В резервах этих средств не было. Поэтому, соответственно, не хватает масок, не хватает антисептиков", - отметила Алена Шевцова.

При этом, она считает, что Министерство обороны "делает, что может". "Выделяют средства, через медицинские департаменты что-то закупают, и выдается небольшое количество. По маскам, например, по информации от Сухопутных войск, от медицинских сил получено 9500 масок на войска, респираторов от командования сухопутных войск - 38 500, около 10 000 масок получено от волонтеров, 57000 масок они отшили собственными силами. Но на передовой маски из марли не могут быть действенным средством защиты. Потому что эту маску нужно стирать, гладить и, понятно, таких возможностей там нет. Кроме того, создаются лазареты и люди, которые приехали из отпусков и имеют определенные опасения, до обследования размещаются в изоляторах", - рассказала Шевцова.

По мнению волонтера, для ответа на вызовы в условиях пандемии нужна быстрая дебюрократизация управления вооруженными силами страны. "Сейчас нужно быстро принимать решения. У нас очень бюрократизирована система. От военных низшего звена поступает очень много предложений, как бы им было удобно работать. Возможно, стоит прислушаться. Например, у меня предложение, по расширению перечня аптечки медицинской, а именно - добавить туда маски, перчатки, антисептик спиртовой и издать приказ относительно предоставления командирам частей права распределения медицинской статьи. Нужна антибюрократизация, чтобы было несколько действенных инструментов, чтобы один из них могли использовать, когда другие не работают", - считает волонтер.

Также необходимым в условиях противостояния с врагом является своевременное и объективное информирование общества о текущем состоянии Вооруженных сил, считает советник командующего Сухопутных войск ВСУ.

"Это не стыдно и не плохо, когда можно обратиться к обществу, к благотворителям, чтобы они помогли Вооруженным Силам, если есть необходимость. Сокрытие информации и сообщение, что «у нас все хорошо», на сегодняшний день является преступлением. И объективно нужно в первую очередь защитить людей на передовой. Это очень серьезно, это люди, которых надо беречь в первую очередь.

Враг всегда будет любую выгодную ситуацию использовать информационно. Я пока не наблюдаю, чтобы активно использовалась пандемия относительно Вооруженных Сил, но очень часто поступает информация, что вооруженные силы "будут голодные, что на них внимания не обращают и т.д.". Большинство людей находится в сложных условиях, и они не будут искать и проверять информацию, они видят новость, читают, и она на них влияет", - отметила Алена Шевцова.