Пандемия негативно влияет на боеспособность армии, - эксперт

Пандемия негативно влияет на боеспособность армии. Это противоречит самой структуре армии, которая должна быть компактной и мобильной, а вирус атакует структуры, которые являются сосредоточенными. Об этом заявил Сергей Згурец, член правления Украинского института исследований безопасности (УИБД), директор информационно-консалтинговой компании «Дефенс Экспресс», в ходе онлайн-круглого стола, организованного совместно Институтом Горшенина и УИБД.

"Люди, которые работают вместе, больше попадают под такую угрозу. То есть пандемия снижает боеспособность армии, это уже почувствовали все подразделения всех стран", - подчеркнул эксперт.

Среди вызовов, которые касаются всех армий современного образца, Сергей Згурец выделил следующие:

существенно отменяются меры международного сотрудничества, что ухудшает уровень обучения. Пандемия повлияет на структуру армии. "Мы теперь больше будем слышать о том, что нужно расширять медицинские подразделения или подразделения, осуществляющие РХБ-защиту, эти направления будут достаточно актуальными", - отметил эксперт.

пандемия подталкивает армию к выполнению полицейских функций. И это несет в себе риски ограничения определенных гражданских свобод и прав: "Возникает вопрос: что важнее? Потенциал полицейских армий или гражданские свободы?"

пандемия увеличит требования к тому, что страны должны иметь большие мобилизационные и стратегические резервы. "Потому что сейчас ситуация и с масками, и с обеспечением заставляет всех обращать больше внимания на собственный потенциал", - заявил эксперт.

Также Сергей Згурец отметил: "Можно спрогнозировать, что в перспективе будут уменьшены расходы на оборону, так как сегмент медицины начнет быть приоритетным. И некоторые страны, чтобы ликвидировать последствия пандемии, начнут делать ставку на другие направления. Но в любом случае все это мы почувствуем позже, а сейчас мы говорим о том, что мы находимся в уникальной ситуации. Наши вооруженные силы должны, с одной стороны, выполнять функции как структура, которая должна быть мощной, защищать он внешнего агрессора, а страна должна быть настолько мощной, чтобы обеспечить функционал всего гражданского населения страны. И так же Вооруженных Сил".

Однако, подчеркнул эксперт, Украина находится в существенно уникальной ситуации по сравнению с другими странами Европы, "потому что у нас угроз значительно больше".

"Борьба с коронавирусом для войска - это, условно говоря, новая операционная среда. Это новая реальность, в которой нужно вести боевые действия. И здесь основное бремя ложится на командиров. Кроме линейных вызовов, появляются новые - вирус как угроза, определенный перечень мероприятий, каким образом этому противодействовать, чтобы обеспечить способность своего подразделения выполнять боевые задачи в этих новых условиях. И это задача не административная, не медицинская, а военная, которое возлагается на командира. Командир должен обеспечить доверие к себе, осведомленность подчиненных, управляемость подразделения и найти донесение информации своим подразделениям, как действовать в этих условиях, не дожидаясь информации сверху или когда медики найдут средства, которые минимизируют риски. Это новый вызов для военного в новой операционной среде", - констатировал Сергей Згурец.