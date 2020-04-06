Институт Горшенина проводит онлайн-круглый стол «Как коронавирус грозит армии и оборонной промышленности. Вызовы и возможности Украины противодействовать пандемии. Трансляция - по ссылке.
В комментариях можно задавать вопросы.
Организаторы круглого стола - Институт Горшенина и Украинский институт исследований безопасности (УИБД).
Вопросы к обсуждению:
- Практика и опыт стран Европы и США.
- Как повлияет коронавирус на способности Вооруженных Сил и оборонно-промышленный комплекс Украины?
- Какие предварительные выводы должно сделать государство?
Участники круглого стола:
- Валентин Бадрак - член правления Украинского института исследований безопасности (УИБД), директор Центра исследований армии, конверсии и разоружения;
- Сергей Згурец - член правления Украинского института исследований безопасности (УИБД), директор информационно-консалтинговой компании «Дефенс Экспресс»;
- Елена Шевцова - советник командующего Сухопутных войск ВСУ, член Совета волонтеров при Министерстве обороны Украины.
Модератор: Наталья Клаунинг, директор по коммуникациям Института Горшенина.
В чате трансляции на youtube можно задать вопрос спикерам.
Упоминание в новостях об организаторах дискуссии - Институте Горшенина и Украинском институте исследований безопасности - обязательно.