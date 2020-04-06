Трансляция онлайн-круглого стола "Как коронавирус грозит армии и оборонной промышленности"

Институт Горшенина проводит онлайн-круглый стол «Как коронавирус грозит армии и оборонной промышленности. Вызовы и возможности Украины противодействовать пандемии. Трансляция - по ссылке.

В комментариях можно задавать вопросы.

Организаторы круглого стола - Институт Горшенина и Украинский институт исследований безопасности (УИБД).

Вопросы к обсуждению:

Практика и опыт стран Европы и США. Как повлияет коронавирус на способности Вооруженных Сил и оборонно-промышленный комплекс Украины? Какие предварительные выводы должно сделать государство?

Участники круглого стола:

Валентин Бадрак - член правления Украинского института исследований безопасности (УИБД), директор Центра исследований армии, конверсии и разоружения;

Сергей Згурец - член правления Украинского института исследований безопасности (УИБД), директор информационно-консалтинговой компании «Дефенс Экспресс»;

Елена Шевцова - советник командующего Сухопутных войск ВСУ, член Совета волонтеров при Министерстве обороны Украины.

Модератор: Наталья Клаунинг, директор по коммуникациям Института Горшенина.

В чате трансляции на youtube можно задать вопрос спикерам.

Упоминание в новостях об организаторах дискуссии - Институте Горшенина и Украинском институте исследований безопасности - обязательно.