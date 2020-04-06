ГосЧС: загазованность воздуха в Киеве сохранится еще несколько дней

"Как правило, во второй половине дня ситуация стабилизируется, но будет повторяться в ближайшие несколько дней".

Повышенная загазованность воздуха в Киеве объясняется антициклоном.

Об этом сообщается на сайте Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

"По состоянию на 7 утра 6 апреля в Киеве наблюдается область высокого давления с антициклонической характером погоды, которая характеризуется слабым ветром, повышением температуры в приземном слое. Такая ситуация препятствует перемешиванию атмосферных слоев воздуха и вызывает накопление загрязняющих веществ на поверхности земли", - говорится в сообщении.

В ГосЧС отмечают, что, как правило, во второй половине дня ситуация стабилизируется, но будет повторяться в ближайшие несколько дней.

"Радиационный фон по г. Киеву и Киевской области в пределах нормы и не превышает естественных фоновых значений (г. Киев - 0,014 мР/час, Киевская область - в пределах 0,012 мР/ч. Максимально допустимый естественный фон 0,05 мР/ч)", - сообщили в ГосЧС.

Напомним, в декабре прошлого года сообщалось, что уровень озонового загрязнения воздуха в столице стабильно превышает гранично допустимые концентрации, что несёт прямую угрозу здоровью киевлян. Учёные проводили замеры в мае-сентябре 2018 и 2019 годов, и за весь этот период концентрации озона были или на границе допустимого норматива, или сильно превышали его (1-1,7 ГДК).