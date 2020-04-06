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В Харьковской области при пожаре в неработающей котельной погибли четыре человека

Пожар самоликвидировался на площади 5 кв. м, подразделения ГосЧС для тушения не привлекались.

В Харьковской области при пожаре в неработающей котельной погибли четыре человека
Фото: 3dvsem.com

В Краснограде Харьковской области четыре человека погибли в результате пожара в нефункционирующем здании котельной.

Об этом сообщается на сайте Госслужбы по чрезвычайным ситуациям.

"5 апреля в 20.42 в г. Красноград в нефункционирующем здании котельной возник пожар, в результате которого погибли четыре человека", - говорится в сообщении.

По информации спасателей, пожар самоликвидировался на площади 5 м кв. Подразделения ГосЧС для тушения не привлекались.

Напомним, в воскресенье в центре Киева на Крещатике произошел пожар в коллекторе с электрическими кабелями.

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