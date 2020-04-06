В Харьковской области при пожаре в неработающей котельной погибли четыре человека

В Краснограде Харьковской области четыре человека погибли в результате пожара в нефункционирующем здании котельной.
Об этом сообщается на сайте Госслужбы по чрезвычайным ситуациям.
"5 апреля в 20.42 в г. Красноград в нефункционирующем здании котельной возник пожар, в результате которого погибли четыре человека", - говорится в сообщении.
По информации спасателей, пожар самоликвидировался на площади 5 м кв. Подразделения ГосЧС для тушения не привлекались.
Напомним, в воскресенье в центре Киева на Крещатике произошел пожар в коллекторе с электрическими кабелями.